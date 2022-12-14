Руководство компаний Azerconnect и AzerTelecom встретилось со студентами (ФОТО)

Состоялась встреча руководства компаний Azerconnect и AzerTelecom со студентами, обучающимися в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности на тему «Будущее в твоих руках».

На встрече, организованной в рамках сотрудничества с Азербайджанским Государственном Университетом Нефти и Промышленности, приняли участие студенты, обучающиеся по IT-специальностям.

Встреча руководства компаний со студентами была организована с целью обмена мнениями со студентами, ознакомления их с будущим телекоммуникационного сектора в стране и современными тенденциями в сфере ИКТ, доведения до внимания студентов существующих возможностей работы и стажировки в компаниях Azerconnect и AzerTelecom, а также создания прямого общения между руководителями компаний и студентами.

В мероприятии приняли участие Директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect Матанет Бабаева, Директор по информационным технологиям в Azerconnect Парвиз Исмайлов, а также Генеральный Директор компании AzerTelecom Ана Накашидзе. Спикеры рассказали о профессиях будущего в сфере ИКТ, перспективах развития отрасли ИТ и телекоммуникаций, об Интернете сегодня и будущем, а также ответили на многочисленные вопросы студентов. Модератором мероприятия выступил Расим Абдуллаев, Советник ректора по информационным технологиям и инновациям Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности.

Компания Azerconnect является первой B2B (Business to Business) компанией, предоставляющей различные услуги в динамично развивающейся сфере информации, связи и высоких технологий страны. AzerTelecom является ведущим оптовым телекоммуникационным оператором Азербайджана. Компании Azerconnect и AzerTelecom входят в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, действующей в различных сферах и странах.