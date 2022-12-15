Bakcell поддерживает инновации

13 декабря 2022 года в Бакинском конгресс-центре состоялся 2-й Ежегодный саммит инноваций. Саммит был организован «PASHA Holding» при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития и при главном спонсорстве Bakcell.

Основная цель мероприятия — собрать вместе ведущих профессионалов и компании в области технологий, а также инновационно- ориентированные стартапы, чтобы создать для них возможность для профессиональных дискуссий, обмена идеями и опытом и, таким образом, поддержать формирование инновационной экосистемы в стране и регионе.

В ходе саммита были организованы презентации, панельные дискуссии, выступления, презентации стартапов и тренинги с участием представителей ведущих местных и зарубежных компаний, всемирно известных спикеров.

В рамках мероприятия, глава маркетинга компании Bakcell Эльчин Гюльмаммадов представлял компанию на панельной дискуссии на тему «Использование партнерских экосистем для стимулирования развития сферы телекоммуникаций». В своем выступлении он подчеркнул, что Азербайджан является региональным лидером по скорости мобильного интернета по данным Speedtest Global Index: «Результаты Bakcell по скорости интернета оказали большое влияние на общую позицию нашей страны в этом рейтинге. Bakcell удостаивается звания самой быстрой мобильной сети в Азербайджане уже четыре года подряд, что является ярким примером развития телекоммуникационного сектора в нашей стране. Все это доказывает, что в стране существует соответствующая инфраструктура для развития цифровых услуг».

Следует отметить, что Bakcell уже второй год подряд становится главным спонсором Ежегодного саммита инноваций, организуемого «PASHA Holding».