Замятин, Лукьяненко и Туровский: кого читают эксперты по кибербезопасности

До нового года осталось всего две недели – время активного поиска подарков. Если близкий человек работает в сфере ИТ, кибербезопасности или просто интересуется фантастикой, киберпанком и саморазвитием, возможно, ему стоит подарить книгу. Не нужно забывать, что даже самому заядлому эксперту иногда хочется отвлечься и перезагрузиться. Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского» делиться списком книг, которые рекомендует к прочтению.

Нейромант», Уильям Гибсон - Одна из первых книг в стиле киберпанк, опубликована в 1984 году. В ней описано ближайшее будущее, в котором мир компьютеров тесно переплетён с миром людей. Здесь есть жесткая борьба корпораций, высокотехнологичные бурлящие мегаполисы, беспощадные глобальные сети и, конечно, трогательная история людей, которым предстоит спасти мир. Да и одна фраза «Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мёртвый канал» дорогого стоит.

«Криптономикон», Нил Стивенсон - Роман появился в 1999 году. Рассказывает про становление современного IT-мира в нескольких сюжетных линиях: попытки взлома немецкой системы кодировки в 40-е запараллелены с поисками золота в современности. Звучит странно, но затягивает.

«Паутина», Мерси Шелли - Автор книги — Лёха Андреев, ведущий подкаста про кибербезопасность «Смени пароль!». Его роман «Паутина» — о людях, выросших «на контрасте Сети и реальности». Вышел в 2002 году, но крут до сих пор. Сложно найти в печатном виде, но прочитать стоит в любом случае. Тут все в порядке и с юмором, и с «послевкусием».

«Лабиринт отражений», Сергей Лукьяненко - Еще одна легенда к прочтению. Книга 1997 года, в которой герой гуляет по виртуальной реальности. Классика, которую в числе первых рекомендую при вопросе «Что почитать про хакеров, интернет и кибермир». Книга про погружение в параллельную реальность, в которой можно быть кем угодно и делать все, что хочешь. Ваши фантазии ограничены лишь собственными границами. Читается на одном дыхании.

«Волхв», Джон Фаулз - Роман опубликован в 1965 году и мастерски описывает загадочный остров, на котором ставятся жестокие психологические опыты над людьми. Автор поднимает философские вопросы о реальном и мифическом, настоящем и будущем. Хорошая книга для длительного отпуска.

«Человеткин», Джулия Дональдсон - Лучшая детская игрушка — палка. А лучшая книга — про палки. «Человеткин» — история про семью палочек. Жили они себе в дупле, но в один ужасный день отца семейства схватила собака. Животному просто хотелось поиграть, но для главного героя это стало началом долгого приключения. Дети обожают эту книгу, а взрослые рискуют выучить её наизусть после сотого прочтения.

«Час быка», Иван Ефремов - Философский роман-антиутопия 1968 года. В советское время книга была изъята из библиотек и магазинов практически сразу после издания. Автор — ученый-палеонтолог, мыслитель, путешественник рассуждает о проблемах расчеловечивания, ксенофобии и нетерпимости как источника конфликтов и войн, отношениях власти и народа, бездуховности и ограничении свобод. Очень забавно читать это в 21 веке.

«Мы», Евгений Замятин - Иконическая первая антиутопия, опубликованная в 1924 году в США, а в СССР разрешенная к концу 80-х. История об обществе равных, в котором человек лишь обезличенный винтик. Книга идеологически перекликается с романом-антиутопией «1984» Джорджа Оруэлла, написанным на 25 лет позже. Книга небольшая, читается на одном дыхании благодаря сюжету, а также необычному «математическому» языку.

«Вторжение. Краткая история русских хакеров», Даниил Туровский - Увлекательная книга. Расследований про хакеров не то чтобы много, хороших еще меньше. Произведение Даниила Туровского – известного журналиста, обладателя ряда профессиональных премий – сборник развернутых статей об истории русских хакеров, охватывает период от советских 80-х до 2019 года. Что движет этими людьми, о чем они размышляют, чем живут и на кого работают? Всё в этой книге.

«Образ мышления-дизассемблер IDA», Крис Касперский - Первая в России книга по дизассемблеру IDA Pro. Вышла в 2001 году. Такую стоит поставить в профессиональную библиотеку. Открывать оглавление и читать соответствующий запросу раздел.

«Язык программирования C++», Страуструп Бьерн - Страшная книжка. В плане объемов. Вышла в 1986 году, откровенно говоря, я не знаю человека, который прочитал бы её полностью. Написана автором языка программирования С++. Большой плюс – многочисленные примеры из реальных проектов.

Лучшие научно-популярные книги о человеке - Пожалуй, ни одно живое существо на свете наука не изучала так подробно, как человека. Кажется, у этого процесса нет конца: каждый год мы узнаем что-то новое об устройстве мозга, работе генов или свойствах нашей психики. Издательство МИФ поделилось с нами самыми интересными научно-популярными книгами о человеке.

Почти человек - История одного из самых удивительных открытий последних лет — нового вида людей Homo naledi, — рассказанная ученым Ли Бергером, обнаружившим его в Южной Африке. Эта находка стала одним из самых значимых открытий XXI века. Книга — возможность из первых уст узнать о ходе экспедиции и разобраться в таинственной истории происхождения современного человека.

Эпидемия стерильности - Глубокое и всестороннее исследование того, как наша любовь к гигиене и вера в опасность микробов повлияла на высокий рост аллергических и аутоиммунных заболеваний. Автор — научный журналист The New York Times Magazine — не просто рассказывает, что делать в сложившейся ситуации, а предлагает вместе узнать, как мы на самом деле устроены и от скольких факторов зависит наш иммунитет и здоровье.

ДНК — не приговор - Книга о геномной революции и о том, что может рассказать ДНК о нашей природе, характере, предрасположенностях и будущем. На примерах из истории, литературы и даже криминалистики ученый Стивен Хэйне объясняет, когда могут понадобиться генетические тесты, стоит ли расшифровывать свой генотип, что такое гендер и можно ли его поменять, что гены могут рассказать о наших болезнях и существуют ли ГМО-дети.

Социальный вид - Мэттью Либерман — профессор и руководитель лаборатории социальных когнитивных наук. Он первым смог доказать, что социальность — базовая потребность каждого человека. С рождения мы нуждаемся в связи с себе подобными и переживаем социальную боль так же, как физическую. В книге Либерман дает новый взгляд на природу человека, рассказывает, как социальные связи и общение помогают нам в жизни, и как социальный мозг влияет на все сферы нашей жизни.

Внушаемый мозг - Увлекательное исследование внушаемости людей и явлений, ею порожденных, среди которых плацебо, ложные воспоминания и гипноз. Биолог и научный журналист Эрик Ванс изучает, почему наш мозг так часто сам себя обманывает, что объединяет случаи исцеления верой, нетрадиционными методами и «волшебными» таблетками и как использовать нашу склонность к внушаемости себе на пользу.

Загадка нестареющей медузы - ​​Благодаря сегодняшним достижениям науки мы можем значительно затормозить процесс старения, утверждает молекулярный биолог Никлас Брендборг. В книге он рассказывает о том, как жить здоровой жизнью как можно больше и снизить риск опасных болезней. Никаких эликсиров бессмертия, только научные факты, интересные примеры и аналогии из животной жизни. Знали ли вы, например, что медузы с годами умеют молодеть?

Семь с половиной уроков о мозге - Сборник коротких и увлекательных эссе от одного из ведущих нейробиологов, которые откроют дверь в удивительный мир человеческого разума. Вы узнаете, чем мозг животных, с которыми мы соседствуем на нашей планете, отличается от нашего мозга. Поймете, как мозг формирует реальность, в которой мы живем. И избавитесь от многих заблуждений вроде мифа о «рептильном мозге» или теории о разграничении между врожденными и приобретенными способностями.