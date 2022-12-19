В сфере ИКТ наблюдается серьезная нехватка специалистов-замминистра (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 12:01)

БАКУ /Trend/ - В сфере ИКТ наблюдается серьезная нехватка специалистов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в некоторых сферах, в частности, в области искусственного интеллект и кибербезопасности наблюдаются серьезные кадрами.

“В этих областях существует потребность в подготовке специалистов. Это проблема, которая наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире. В такой стране, как США, наблюдается серьезная нехватка специалистов в этой области. Наша цель-подготовить специалистов в этой области, создавать конкурентоспособную продукцию", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)