Зарубежным специалистам по ИКТ будет предоставлено разрешение на временное проживание в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Иностранным специалистам по ИКТ будет предоставлено разрешение на временное проживание в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом был вынесен на обсуждение сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

С целью расширения технологических парков с привлечением иностранных инвестиций в сферу инноваций и высоких технологий предложены изменения в Миграционный кодекс.

Согласно законопроекту, к кругу иностранцев и лиц без гражданства, которым не требуется получение разрешения на работу, добавляются резидент технопарка и специалисты с опытом работы в сфере информационно-коммуникационных технологий, привлекаемые этим резидентом к трудовой деятельности на территории страны. В соответствии с этим, предусмотрено выдача этим лицам разрешения на временное проживание на территории Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)