Azercell вновь подтверждает соответствие международным стандартам в вопросах защиты данных абонентов

Компания «Azercell Telecom» наряду с реализацией новой бизнес-стратегии по улучшению качества жизни своих абонентов путем имплементации новейших технологий, повышению безопасности их данных и поддержке процессов интеграции страны в международный телекоммуникационный рынок, также работает над улучшением внутренних процессов. Так, по результатам аудита, проведенного норвежской компанией «DNV», система управления информационной безопасностью лидирующего оператора мобильной связи страны вновь получила международный сертификат ISO/IEC 27001.

Сертификат ISO/IEC 27001 еще раз доказывает высокий уровень защиты конфиденциальности, целостности и доступности данных абонентов «Azercell Telecom» в соответствии с требованиями международных стандартов. Отметим, что «Azercell Teleсom» является первым и единственным оператором мобильной связи в стране, получившим этот сертификат. Соответствие компании сертификату ISO/IEC 27001 впервые было подтверждено в 2019 году.

Следует обратить внимание, что стандарт ISO/IEC 27001 разработан Международной Организацией по Стандартизации (ISO) и Международной Электротехнической Комиссией (МЭК). Сертификат соответствия стандарту выдается только тем компаниям, которые полностью соответствуют требованиям стандарта ISO/IEC 27001, оптимально управляют рисками информационной безопасности, проводят регулярные аудиторские проверки и обеспечивают информационную безопасность в соответствии с требованиями, установленными законодательством.