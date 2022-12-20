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Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)

ИКТ Материалы 20 декабря 2022 13:48 (UTC +04:00)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Проект “Язык жестов”, реализованный в рамках политики корпоративной социальной ответственности “Nar”, удостоен национальной интернет-премии “NETTY 2022”. “Jestdili.az” был выбран лучшим проектом в номинации “Наука, образование и инновации”, как первый онлайн-словарь жестового языка на азербайджанском языке.

Следует отметить, что онлайн-словарь жестового языка был создан в рамках проекта “Родной язык жестов”, победителя конкурса “Социальные проекты” Общественного объединения “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева, при финансовой поддержке “Nar” и организации общественного объединения “Поддержка глухих”.

Азиз Ахундов, директор отдела по связям с общественностью ООО «Азерфон» (бренд “Nar”), получивший награду на итоговой церемонии, сказал: “Как клиентоориентированный оператор мобильной связи, наша деятельность не ограничивается предоставлением высококачественных мобильных услуг для всех; “Nar” также вносит позитив в жизнь общества через социальные проекты. Проект языка жестов не только обеспечивает интеграцию людей с нарушениями слуха в общество, но и делает их повседневную жизнь более комфортной”.

Веб-ресурс “Jestdili.az” содержит пояснительные тексты около 3000 слов и словосочетаний жестов, а также изображения и видео более 2100 жестов. Основная цель проекта – усиление социализации и интеграции людей с нарушениями слуха в общество. Кроме того, процесс стандартизации языка жестов упрощается при создании всеобъемлющего словаря.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 3 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.

Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY (ФОТО)
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