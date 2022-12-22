Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)

ИКТ Материалы 22 декабря 2022 13:48 (UTC +04:00)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Подведены итоги программы «Студенческая стипендия», объявленной ООО «Azercell Telecom» в октябре текущего года. К участию в программе было подано более 1100 заявок. По итогам отбора, проходившего в несколько этапов, 25 студентов были удостоены звания стипендиата Azercell. Студенты, ставшие победителями программы, будут получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов от Azercell до окончания своего обучения в ВУЗ. Следует отметить, что отбор проводился на основе оценки знаний студентов в таких сферах, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг.

Программа «Студенческая стипендия» компании Azercell не ограничивается финансовой поддержкой. Помимо стипендии, молодые люди получают возможность повысить свои знания в сфере телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях компании и различных тренингах, а также проходить стажировку в Azercell.

ООО «Azercell Telecom» в рамках политики корпоративной социальной ответственности оказывает поддержку молодым людям, помогая развиваться и раскрывать свои знания и навыки на пути к профессиональному будущему. В связи с этим компания реализует различные проекты, направленные на мотивацию студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики к обучению в сфере ИКТ и освоению новых технологий.

25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
25 студентов удостоились стипендии Azercell (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости