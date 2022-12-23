«Лаборатория Касперского» зарегистрировала в ЕС товарный знак Kaspersky Cyber Immunity®

В октябре 2022 года Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС зарегистрировало товарный знак KASPERSKY CYBER IMMUNITY®. Действие знака распространяется на всю территорию Евросоюза. Ранее компания зарегистрировала аналогичные товарные знаки в США и Великобритании и Cyber Immunity в России. Эта процедура даёт «Лаборатории Касперского» эксклюзивное право использовать Kaspersky Cyber Immunity для идентификации своих продуктов.

Концепция кибериммунитета разработана «Лабораторией Касперского» и лежит в основе операционной системы KasperskyOS. Кибериммунные решения компании разработаны в соответствии с принципом Secure-by-Design. При таком подходе механизмы киберзащищённости создаются уже на этапе проектирования IT-решения. Это позволяет свести к минимуму количество потенциальных уязвимостей и сделать так, чтобы систему было практически невозможно скомпрометировать.

Подход Secure-by-Design, по прогнозам экспертов, станет ключевым элементом цикла разработки в будущем. Некоторые документы регулирующих органов уже сейчас включают описание подхода, — например, Закон о киберустойчивости (Cyber Resilience Act, CRA), который недавно предложила Европейская комиссия. Такие разработчики ПО, как AWS, уже применяют Secure-by-Design в создании своих сервисов.

Исследовательские и консалтинговые агентства в области технологий также признают ценность кибериммунного подхода. Консалтинговая группа ARC Advisory Group называет кибериммунитет лучшей практикой для промышленного IoT. Исследовательская компания Gartner включила цифровые иммунные системы в число стратегических технологических трендов 2023 года.

Кибериммунитет подразумевает способность IT-продукта противостоять кибератакам без использования дополнительных (наложенных) средств безопасности, например, антивируса. Подавляющее большинство типов атак на кибериммунную систему будут неэффективными и не смогут повлиять на выполнение ею критически важных функций. Наделить IT-продукты кибериммунитетом можно, используя KasperskyOS в качестве платформы для разработки и следуя специальной методологии при создании решения. Эта методология включает определение целей безопасности и условий эксплуатации IT-продукта, разделение системы на изолированные домены безопасности и контроль информационных потоков между этими доменами.

«Регистрация товарного знака KASPERSKY CYBER IMMUNITY® в ЕС — важный шаг для нашей команды. Для нас, наших клиентов и экспертов рынка это еще одно подтверждение, что продукты на базе KasperskyOS обладают уникальной особенностью, которая получила международное признание. Кибериммунный подход гарантирует, что большинство киберугроз не смогут повлиять на безопасность как отдельных устройств, так и корпоративных IT-систем. Это не только способствует цифровой трансформации организаций, но и помогает нам строить более защищенный цифровой мир», ― комментирует Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».

Подробнее о концепции кибериммунности и операционной системе KasperskyOS можно узнать на сайте компании.