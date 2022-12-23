Определены победители «Azercell CUP 2022»!

БАКУ/Trend/ - Соревнование по информатике и программированию «Azercell CUP», организованное Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и партнером Национальной сборной по международным олимпиадам по информатике и программированию ООО «Azercell Telecom» в ноябре этого года, объявило имена победителей. Финальный этап турнира, в котором приняло участие 140 школьников, длился 3 часа. По итогам соревнования были определены и награждены медалями победители среди учащихся 6-7 и 8 классов. С подробными результатами турнира можно ознакомиться на сайте www.olimpiada.edu.az

Дополнительную информацию о церемонии награждения и подготовительных занятиях школьники получат по электронной почте. Участникам турнира, показавшим высокие результаты, будет предоставлена возможность участвовать в подготовительных программах, организованных Министерством науки и образования Азербайджанской Республики в Центре подготовки к Международным Олимпиадам.

«Azercell CUP» направлен на развитие знаний и навыков в области информатики и программирования среди школьников, повышение интереса молодежи к этой области и поощрение к участию в олимпиадах по информатике. С 2017 года при поддержке «Azercell Teleсom» наши школьники успешно представляют страну и завоевали в общей сложности 48 медалей, в числе которых 2 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые. Следует отметить, что талантливые школьники, выявленные в ходе «Azercell CUP», также входят в число победителей международных олимпиад.