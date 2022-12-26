Выучи новый язык в новом году!

Azercell представляет новогоднюю кампанию для популярного приложения по изучению языков Busuu

«Azercell Telecom» в преддверии Нового года объявил новую кампанию для своих абонентов! С 25 декабря 2022 года по 25 января 2023 года, абоненты Azercell, впервые установившие популярное приложение для изучения иностранных языков Busuu, получат возможность бесплатно использовать эту программу в течение 14 дней без абонентской платы.

Приложение Busuu, которое входит в топ 10 лучших мобильных платформ в мире для изучения иностранных языков, делает этот процесс доступным в режиме реального времени. Не упустите возможность получить доступ к лучшим языковым курсам с аудиторией более чем 120 миллионов пользователей: самостоятельно выбирайте план обучения, обогащайте словарный запас изучаемого языка, отслеживайте свои достижения!

Для получения дополнительной информации о приложении перейдите по ссылке https://www.azercell.com/ru/personal/digital-solutions/busuu.html

Отметим, что, придерживаясь стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», компания Azercell предлагает различные цифровые решения для своих абонентов, проводит эксклюзивные и бенефициарные акции.