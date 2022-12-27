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Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)

ИКТ Материалы 27 декабря 2022 15:08 (UTC +04:00)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)

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Компания Bakcell провела двухдневный семинар, посвященный теме «Мобильные телекоммуникации: последние достижения и новые технологии» для местных журналистов и блогеров. Основной целью этого традиционного семинара является повышение осведомленности представителей СМИ и блогеров в таких областях, как основы телекоммуникаций, современные технологии, цифровизация, инновации и последние тенденции.

Для участия в мероприятии были приглашены более 30 журналистов и блогеров, представляющих многие ведущие СМИ страны.

В ходе семинара, представители Bakcell провели интерактивные сессии и презентации на такие темы, как «Технология eSIM», «Экосистема B2B и ее влияние на рынок», «Технология VoLTE», «Принципы работы мобильной сети», «Построение и расширение охвата сети Bakcell в Карабахе», «Корпоративная социальная ответственность и ее польза для общества».

Представители компании приняли участие в сессиях вопросов и ответов, обмене мнениями и дискуссиях с журналистами, не тему телекоммуникационной отрасли и новых технологий.

Следует отметить, что, начиная с 2015 года, Bakcell ежегодно проводит традиционные семинары на тему мобильных телекоммуникаций для азербайджанских СМИ.

Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
Компания Bakcell организовала очередной семинар для журналистов (ФОТО)
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