Вместе принесем в сердца свет и радость! - Волонтеры Azercell» порадовали детей в канун Нового года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Следуя ежегодной традиции, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции «Вместе принесем в сердца свет и радость!» волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи и порадовали детей различными подарками. В благотворительной акции приняли участие дети разных возрастов, относящиеся к наиболее уязвимым группам населения.

С помощью волонтеров, сотрудников Azercell и всех друзей, поддержавших инициативу в социальных сетях, около 200 детей получили подарки. Кроме того, «Волонтеры Azercell» встретились с около 100 воспитанниками «Детской Деревни SOS», проведя с детьми целый день.

Акция «Вместе принесем в сердца свет и радость!» охватила многие регионы Азербайджана, а также недавно заселенное после освобождения от оккупации село Агалы Зангиланского района.

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», осуществляет свою деятельность не только в праздничные дни, но и в течение всего года в рамках различных благотворительных инициатив.