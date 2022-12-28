PlayStation 5 может лишиться главного преимущества перед Xbox Series X

Корпорация Microsoft решила ликвидировать главное различие между Xbox Series X и PlayStation 5, выпустив собственный контроллер с улучшенной тактильной отдачей, как у DualSense. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", в новом выпуске подкаста XboxEra сообщил инсайдер Ник Бейкер.

По данным инсайдера, Microsoft разрабатывает контроллер с встроенной сенсорной панелью вроде тачпада, который присутствует в DualShock 4 и DualSense от PlayStation 4 и PlayStation 5 соответственно. Кроме того, Бейкер утверждает, что у нового джойстика появится улучшенная вибрация. Она по аналогии с вибрацией DualSense будет передавать тактильные ощущения от окружающей среды и оружия в видеоиграх.

Хотя Бейкер уверен в существовании прототипа описанного контроллера для Xbox, он не знает, когда Microsoft представит потребительскую версию устройства. На данный момент, утверждает инсайдер, состояние контроллера далеко от релизного.