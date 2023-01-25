Более 2000 женщин в трудной жизненной ситуации обратились за помощью в «Женскую горячую линию»

БАКУ/Trend/ - «Женская горячая линия», созданная по инициативе Azercell в июне прошлого года, круглосуточно оказывает поддержку девушкам и женщинам, оказавшимся в трудных жизненных условиях или сталкивающимся с насилием. Согласно отчету о деятельности горячей линии за прошедший период, более 50% обращений в службу были связаны с проблемами в семье, психологическим и физическим насилием. Прочие обращения касались таких вопросов, как юридическая помощь, алименты, развод, социальное обеспечение, права на здоровье и убежище.

Следует отметить, что службой «Женская горячая линия», начавшей свою деятельность при поддержке Государственного Комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, руководит Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək».

Опытные психологи, социальные работники и юристы «Ümidli Gələcək» оказывают первую помощь обратившимся женщинам, а при необходимости перенаправляют их в соответствующие государственные органы, общественные юридические консультации, реабилитационные центры, приюты и местные НПО. Согласно предоставленной статистике, большинству женщин, обратившимся на горячую линию, была оказана психологическая поддержка. Также 23% получили юридическую помощь, 19% были перенаправлены в соответствующие учреждения, а 6% получили убежище. Служба уделяет особое внимание конфиденциальности полученной информации, касающейся женщин, обращающихся на горячую линию - любая информация передается соответствующим органам или учреждениям только с их согласия.

«Женская горячая линия» призывает всех девушек и женщин, нуждающихся в поддержке, обращаться в службу по короткому номеру 116111!