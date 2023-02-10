Назван общий доход Азеркосмос с 2013 года

БАКУ /Trend/ - С 2013 года по настоящее время общий доход ОАО «Азеркосмос» составил 500 миллионов манатов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО «Азеркосмос» Дунай Бадирханов в ходе медиа-тура по случаю 10-летия запуска спутника AzerSpace-1.

По его словам, 90 процентов данных доходов получено от экспорта услуг.

«На сегодняшний день «Азеркосмос» предоставляет услуги 182 местным и международным клиентам в 42 странах», - сказал он.

Заместитель председателя отметил, что в ближайшие годы планируется сохранить динамику роста доходов за счет ресурсов спутников.

Напомним, что по итогам 2022 года доходы ОАО «Азеркосмос» от продажи спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов.