В Международном конгрессе астронавтики в Баку ожидается участие 6000 человек (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 10 февраля в 11:32)

БАКУ /Trend/ - В Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Баку 2-6 октября 2023 года, ожидается участие 6000 человек.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО «Азеркосмос» Дунай Бадирханов в ходе медиа-тура по случаю 10-летия запуска спутника AzerSpace-1.

По его словам, в работе конгресса примут участие 2500 молодых специалистов.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября того же года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие Международной космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" принадлежат два спутника связи – Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky. По итогам 2022 года доходы акционерного общества от продажи спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов.