В Азербайджане прошла официальная презентация новых смартфонов HONOR Xa Series (ФОТО)

В Баку, в отели JW Marriott Absheron Baku были представлены новинки от компании HONOR, а уже сегодня стартуют продажи новой линейки HONOR Xa. Новая серия обеспечивает лучшие в своем классе качество материалов и производительность.

Старшая модель – HONOR X9a – выделяется благодаря изогнутому OLED-дисплею с широкими углами обзора и частотой обновления 120 Гц, долговечному аккумулятору большой емкости и высокопроизводительному чипу Qualcomm® Snapdragon® 695 5G. Все это — в красивом корпусе премиального дизайна. Средний брат из недавно представленной линейки смартфонов – HONOR X8a - универсальный смартфон с привлекательным дизайном, с большим 6,7-дюймовым дисплеем HONOR FullView и тройной камерой на 100 МП поднимает планку производительности и фотосъемки в доступном сегменте. HONOR X7a, младшая модель линейки, устанавливает новый отраслевой стандарт в автономности. До 2.5 суток работы от одной зарядки плюс быстрая зарядка в комплекте, мощная камера, много памяти и большой дисплей — все это для тех, кто хочет по максимуму использовать свой день. Демократичные по цене, смартфоны серии HONOR Xa призваны сделать технологии более доступными для азербайджанских пользователей.

«Мы стремимся предоставить лучший в своем классе пользовательский опыт для наших клиентов благодаря непрерывным технологическим инновациям.» — сказал Шон Мао, исполнительный директор HONOR в Азербайджане. Он же рассказал и о высоких результатах, которых бренду удалось добиться в стране за полгода, прошедшие с последней презентации. Напомним, что в сентябре кампания провела официальную презентацию своего флагманского смартфона в Азербайджане.

На презентации представитель компании – бизнес-тренер Фарид Агаларов - сделал акцент на старшую модель в линейке - HONOR X9a, отметив, что премиальный дисплей и привлекательные конструктивные особенности этой модели, а также приемлемая цена устанавливают новый стандарт для смартфонов средней ценовой категории.

Миссия серии X а заключается в том, чтобы сделать высокие технологии более доступными. HONOR X9a успешно справляется с этой задачей. Смартфон унаследовал дизайн культовой основной флагманской камеры HONOR Magic 4 с круглым блоком из объективов. Характеристики камер также флагманского уровня. Основная камера HONOR X9a — это мощная система из трех датчиков, включая основной объектив 64 МП, широкоугольный 5 МП и макрообъектив 2 МП. Все вместе они обеспечивают прекрасное качество снимков и позволяют пользователям запечатлевать свою повседневную жизнь на фото и видео без дополнительных настроек, всего одним нажатием кнопки.

Смартфоны серии HONOR Xa можно приобрести в сети магазинов IRSHAD и в других магазинах электроники с 9 февраля. HONOR X9a доступен по цене 749.99 AZN в трех примечательных цветах: мерцающий лёд, изумрудно-зеленый и полночный черный. С 9 февраля по 26 марта покупателей ждет приятный бонус – наушники HONOR Choice Earbuds X3 Lite. Количество акционного товара ограничено – наличие уточняйте у продавца до покупки.

HONOR X8a можно приобрести по цене 549.99 AZN одним платежом или в рассрочку. Доступные цвета: небесно-голубой, титановый серебристый и классический полночный черный.

HONOR X7a продаётся по цене 449.99 AZN одним платежом или в рассрочку. Смартфон доступен в цветах: титановый серебристый, синий океан и полночный черный.

На презентации у гостей была возможность попробовать устройства в действии. Гости с удовольствием делали селфи на HONOR X9a, а также высоко оценили фотовозможности новинки. Многие отметили высокую детализицию фото, сделанных на смартфон.