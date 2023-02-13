Состоялся азербайджано-израильский инновационный форум (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 февраля в Университете ADA при поддержке Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (IACCI), Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и центра инноваций "Nextstep" состоялся азербайджано - израильский инновационный форум.

В мероприятии приняли участие официальные лица обеих стран, представители различных организаций, бизнес-ассоциаций, высших учебных заведений, эксперты и бизнесмены.

Форум создал возможность для обмена опытом между азербайджанскими и израильскими бизнесменами в области технологий и инноваций, применяемых в сфере образования и сельского хозяйства.

Председатель Азербайджано-израильской торгово-промышленной палаты Алекс Каплун, исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов в своих выступлениях поделились мнениями о целях форума, азербайджано-израильских связях, возможностях сотрудничества между бизнесменами в сфере инноваций.

Мероприятие продолжилось панельными заседаниями по общим вопросам, вопросам образования и сельского хозяйства. На общей панели министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов и глава регионального совета "Рамат-Негев" Эран Дорон высказали свое мнение об отношениях между Азербайджаном и Израилем, технологиях, применяемых в аграрной, образовательной и научной сферах нашей страны за последние годы, азербайджано-израильском сотрудничестве в соответствующих сферах и перспективах расширения связей в этих областях, цифровой экономике, современных подходах, применяемых в восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На панели по образованию, которая продлится в течение дня, примут участие эксперты, руководители различных образовательных учреждений, работающих в Азербайджане и Израиле. Будут обсуждены вызовы, роль инноваций в образовании, инвестиции в эту сферу, искусственный интеллект, цифровые платформы, перспективы сотрудничества.

На панели по сельскому хозяйству с участием представителей государственных и частных структур Азербайджана и Израиля будут рассмотрены вопросы и проведен обмен мнениями относительно технологий в аграрной сфере, роли инноваций в повышении производительности, более эффективном использовании земельных и водных ресурсов, пройдет обмен опытом азербайджанских и израильских бизнесменов в этой области, реализация инновационных идей аграрных стартапов и др.

В рамках форума также пройдут двусторонние встречи бизнесменов и обсуждения по стартапам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)