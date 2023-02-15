Azercell отправляет в Турцию базовые радиостанции и гуманитарную помощь (ФОТО/ВИДЕО)

Azercell продолжает оказание помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Компания отправила в зону стихийного бедствия 3 грузовика с генераторами и другими жизненно-необходимыми предметами.

Помимо гуманитарного груза, Azercell направляет в Турцию несколько мобильных базовых радиостанций и техническое оборудование в сопровождении группы своих инженеров для поддержания бесперебойной мобильной связи в районе землетрясения и оказания помощи местным специалистам в проведении срочных комплексных работ по восстановлению телеком-инфраструктуры. Компания тесно сотрудничает с соответствующими организациями, стараясь обеспечить быструю и эффективную доставку помощи в зону бедствия.

Оказание гуманитарной помощи и технической поддержки является частью программы, принятой Azercell для содействия братской стране в ликвидации последствий этого разрушительного стихийного бедствия.

Команда «Волонтеры Azercell» организовала среди сотрудников компании акцию по сбору предметов первой необходимости и денежных средств для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Кроме того, в сотрудничестве с Фондом «Nargis» и Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца компания запустила короткие номера, на которые абоненты Azercell могут отправлять свои пожертвования посредством SMS.