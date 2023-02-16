Пользователи в нескольких странах сообщили о сбоях в работе Twitter

Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в среду в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщившие о неполадках пользователи отмечают проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.

Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в США, Канаде, Великобритании, Германии и Франции, однако увеличение числа жалоб на работу Twitter наблюдается и во многих других странах.

В России доступ к Twitter ограничен с марта 2022 года.