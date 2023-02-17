Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Сайт министерства энергетики Нахчывана переведен в зону gov.az

ИКТ Материалы 17 февраля 2023 10:00 (UTC +04:00)
Сайт министерства энергетики Нахчывана переведен в зону gov.az

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Электронный информационный ресурс Министерства энергетики Нахчыванской Автономной Республики переведен в зону gov.az (nminenergy.gov.az).

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, работы по усилению безопасности и регистрации интернет-ресурсов государственных органов Нахчывана в зоне gov.az продолжаются.

Отметим, что ранее в зону gov.az был перенесен интернет-ресурс Кабинета министров Нахчывана (nnk.gov.az) и Министерства связи и новых технологий (nmincom.gov.az).

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости