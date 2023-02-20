Доступный мобильный интернет для социальных сетей!

«Nar», предлагающий выскококачественный сервис по доступной цене, рекомендует тариф «CavanNar 9» для активных пользователей социальных сетей. Абоненты «Nar», использующие этот тариф, всего за 9 манатов в месяц получают интернет-пакет объемом в 10 ГБ.

Кроме того, если пользователь «CavanNar 9» закончит предоставленный пакет, он также может заказать дополнительный интернет-пакет по более доступной цене. Стоимость дополнительных интернет-пакетов, предназначенных для пользователей «CavanNar 9», составляет 2 маната за 500 МБ и 4 маната за 1 ГБ. Для более удобного общения абонентов тарифа «CavanNar 9» предусмотрен ежемесячный бонус в размере 500 минут внутритарифных звонков.

Для подключения к тарифу просто наберите *777#9#YES. Болееd подробную информацию о тарифе можно получить на странице nar.az/cavannar-9.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет выскококачественные услуги по доступной цене.