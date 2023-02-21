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CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)

ИКТ Материалы 21 февраля 2023 17:35 (UTC +04:00)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)

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Интернет-провайдер CityNet, предоставляющий своим абонентам услуги высокоскоростного интернета и качественного телевидения, октрыл свои новые центры обслуживания клиентов с современным дизайном и отвечающие передовым стандартам.

CityNet, всегда применяющий в своей деятельности принцип клиентоориентированности, представил клиентам свои центры обслуживания, с целью стать ближе к пользователям, обеспечить их комфорт и повысить качество предоставляемых услуг.

Следует отметить, что услуга продажи, техническая поддержка, обслуживание клиентов, а также ряд других функций предлагаются посетителям с этих центров, что в свою очередь делает общение с клиентами более эффективным и доступным. Это также дает возможность предоставления превосходного опыта обслуживания клиентов. Центры обслуживания клиентов были спроектированы в соответствии с элементами бренда компании.

Клиенты могут воспользоваться услугами компании в центрах обслуживания, расположенных по адресам: ул. Бахтияра Вагабзаде, 559А (офис Эльмляр Академиясы), пр. Гасанбека Зардаби, 92А (офис Melissa Park), ул. Сабита Оруджова, 13 (офис Хатаи), и улица Алиага Вахида, 180 (офис Масазыр).

CityNet является постоянно развивающимся интернет-провайдером, предоставляющим высокоскоростной фиксированный интернет, цифровое телевидение (более 240 телеканалов, в том числе 40 HD-каналов) и услугу линии домашнего телефона. Услуга установки предоставляется абонентам в течение 24 часов. По вопросам подключения, новых и существующих кампаний и тарифов, а также технической поддержки достаточно обращаться по телефонам *1177 и (012) 5377777 или же по сайту www.citynet.az. Доступность услуги по любому адресу можно проверить на сайте компании или обратившись в службу поддержки клиентов. Более подробную информацию можно получить по ссылке на официальный сайт www.citynet.az.

CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
CityNet открыл новые центры обслуживания для клиентов (ФОТО)
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