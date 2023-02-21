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Azercell объявляет очередной набор на курсы английского языка для журналистов

ИКТ Материалы 21 февраля 2023 18:11 (UTC +04:00)
Azercell объявляет очередной набор на курсы английского языка для журналистов

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БАКУ/Trend/ - ООО «Azercell Telecom» продолжает свою поддержку в наращивании потенциала национальной прессы, которая отвечает за оперативное информирование общественности и вносит важный вклад в укрепление позиций нашей страны на международной арене. Лидирующий мобильный оператор вновь организовывает курсы английского языка для представителей национальных СМИ.

На курсы приглашаются журналисты с опытом работы не менее одного года в печатных, электронных и телерадио СМИ. Для регистрации необходимо отправить три опубликованные в СМИ статьи и копию удостоверения журналиста на электронный адрес [email protected] до 4 марта 2023 года. Курсы проводятся квалифицированными преподавателями английского языка и предоставляют журналистам возможность улучшить свои знания грамматики английского языка, развить разговорную речь, навыки аудирования и письменной речи.

Стоит отметить, что Azercell реализует эту инициативу уже на протяжении 15 лет. Компания поддерживает представителей СМИ на протяжении всей своей деятельности и регулярно организовывает семинары/ тренинги на интересующие журналистов темы.

Azercell продолжит создавать условия для профессионального развития представителей национальных СМИ, поддерживая их неоценимый труд в оперативном донесении азербайджанских реалий до международного сообщества и трансляции мировых событий посредством различных платформ.

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