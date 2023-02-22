Bakcell объявляет о новых назначениях в топ-менеджменте (ФОТО)

Bakcell объявила о назначении Клауса Мюллера Главным исполнительным директором компании.

С более чем 30-летним профессиональным опытом в телекоммуникационной отрасли, Клаус Мюллер занимал руководящие позиции и должности члена правления в крупнейших телекоммуникационных компаниях Европы. Он хорошо известен благодаря опыту реализации крупномасштабных программ трансформации и стратегии, работая в ведущих телекоммуникационных компаниях таких стран как Германия, США, Венгрия, Азербайджан и др. Клаус Мюллер изучал экономику, стратегическое управление и бизнес администрирование в Германии, Испании и США, и имеет степень доктора экономических наук.

Клаус Мюллер

«Сегодня для телекоммуникационной отрасли очень важно уметь быстро реагировать на происходящие изменения, понимать современные потребности абонентов и предлагать инновационные решения. Bakcell занимает лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Азербайджана, чему способствуют высокие скорости мобильного интернета, обширное покрытие сети, а также уровень удовлетворенности абонентов. Я очень рад присоединиться к Bakcell, и вместе с командой мы будем работать над дальнейшим укреплением рыночных позиций и технологических преимуществ компании и реализацией инновационных цифровых проектов», — сказал Клаус Мюллер.

Имран Ахмедзаде

Отметим, что с 2019 года компанией Bakcell руководил Райнер Ратгебер, который внес свой вклад в успешную работу компании. За время его руководства компания еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Также, Главный финансовый директор группы NEQSOL Holding и глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде стал членом совета директоров компании Bakcell. Имран Ахмедзаде имеет 20-летний опыт работы в банковской, энергетической, телекоммуникационной и строительной отраслях. В 2013 году он присоединился к Nobel Energy, входящей в состав NEQSOL Holding, в качестве Главного директора по казначейству. В 2017 году Имран Ахмедзаде был назначен заместителем финансового директора, а в 2018 году Главным финансовым директором NEQSOL Holding. Он также является членом Совета директоров Vodafone Украина, Nobel Energy, Norm и других компаний холдинга. Имран Ахмедзаде является выпускником Гарвардской школы бизнеса.

Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, внедрившим новейшие технологии VoLTE и eSIM. В начале 2023 года компания объявила о пробном запуске 5G в отдельных районах Баку. Сеть Bakcell признана «Самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане» со стороны Ookla®.