Azercell публикует итоги 2022 года (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - С абонентской базой, составляющей более 5 млн пользователей и 48,2% долей мобильного рынка, Azercell сохранил лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке страны и в 2022 году.

В качестве одного из крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе Азербайджана, в 2022 году Azercell выплатил в государственный бюджет 169,3 млн манатов, доведя эту сумму за 26 лет своей деятельности в общей сложности до 2,2 млрд манатов. В развитие телекоммуникаций в стране за отчетный год оператор инвестировал 88,5 млн долларов США, а за период с 1996 по 2022 гг. – 1,9 млрд долларов США.

В 2022 году Azercell запустил крупномасштабный проект по расширению и модернизации своей сети. По итогам минувшего года общее количество станций мобильного оператора, работающих в сети 4G, достигло 3124 единиц, обеспечив рост интернет-трафика на 40%.

Охват населения сетью 4G Azercell увеличился до 88,87%, а географический охват возрос до 80,20%, что на 6% превышает аналогичные показатели 2021 года. В целом в 2022 году средняя скорость мобильного интернета в Баку увеличилась до 67 Мбит/с. В настоящее время географический охват компании по стране составляет 94,60%, а охват населения находится на уровне 98,40%.

Компания «Azercell Telecom», построившая первую мобильную инфраструктуру на освобожденных от оккупации территориях, в 2022 году продолжила расширять свою сеть в Карабахе. Результатом этой деятельности стал ввод в эксплуатацию на этих землях около 100 базовых станций Azercell, поддерживающих стандарты 2G/3G/4G. Установив самые современные базовые станции, лидирующий оператор обеспечил мобильной сетью Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский, Кельбаджарский и Лачинской районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. На следующем этапе этого масштабного проекта оператор мобильной связи перешел на режим «зеленой энергии» с применением экологически чистых технологий. Так, в Губадлы и Джебраиле, Azercell, отказавшись от дизельных генераторов, ввел в эксплуатацию базовые станции, работающие на солнечной энергии, что позволило снизить выбросы и потребление энергии. С целью содействия развитию инфраструктуры освобожденных от оккупации территорий, компания «Azercell Telecom» открыла офис Azercell Exclusive в городе Шуша, а также развернула официальный пункт продаж и обслуживания в селе Агалы Зангиланского района.

В 2022 году Azercell реализовал еще одно важное новшество. Компания запустила в Баку стандарт связи пятого поколения (5G) в тестовом режиме на всей территории Площади Фонтанов. В рамках своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!» сеть 5G Azercell будет расширяться по всей стране, предоставляя абонентам более высокую скорость загрузки до 1 Гбит/с, сверхмалые задержки, высочайшую надежность, большую пропускную способность и более совершенный пользовательский интерфейс.

В 2022 году лидирующий оператор мобильной связи также представил своей более чем 5-миллионной абонентской базе ряд новых продуктов и решений:

С целью повышения уровня цифровизации своих услуг и создания более гибких возможностей для обслуживания абонентов в новом формате оператор предоставил своим абонентам услугу eSIM.

Впервые на телекоммуникационном рынке Азербайджана продукты Azercell Fintek, сочетающие в себе возможности осуществления как банковских операций, так и пользования мобильной связью, начали предоставлять абонентам финансовые услуги. Цифровая карта Azercell, выпущенная на рынок под торговой маркой «akart», позволила безопасно осуществлять безналичные расчеты, проводить различные виды платежей и прочие операции через мобильное приложение «Kabinetim».

позволила безопасно осуществлять безналичные расчеты, проводить различные виды платежей и прочие операции через мобильное приложение «Kabinetim». Впервые в стране на рынок был выведен новый цифровой тариф «İstəSən», предлагающий абонентам свободу в создании персонального тарифного пакета и сочетающий в себе минуты внутри страны, мобильный интернет и дополнительные мегабайты для самых популярных социальных сетей.

Стараясь быть всегда доступным для абонентов, Azercell продолжил оперативно и эффективно реагировать на поступающие запросы посредством различных каналов обслуживания. В 2022 году в Телефонный центр Azercell поступило в общей сложности более 3 миллионов звонков, а количество обращений, поступивших в компанию через онлайн-службу поддержки клиентов, превысило 1 миллион. На официальных страницах Azercell в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и LinkedIn было обработано около 300 тысяч обращений. Одним из новшеств, представленных Azercell в 2022 году, также стала услуга Виртуального Ассистента на основе искусственного интеллекта, запущенная в работу в тестовом режиме.

За отчетный период в офисах обслуживания абонентов в Баку, в офисах и магазинах Azercell Ekspres и Azercell Exclusive, а также Мобильной Абонентской Службой было обслужено более 800 тысяч человек. Отметим, что Azercell стал первым мобильным оператором, обслужившим своих абонентов на освобожденных территориях. Так, в первой половине 2022 года команда Мобильной Абонентской Службы компании Azercell, предоставила абонентам бесплатные услуги в Шуше, Губадлы, Зангилане и Джебраиле. В общей сложности представители Мобильной Абонентской Службы обработали более 1000 запросов в Баку и регионах.

В 2022 году было обновлено и представлено в более современном дизайне приложение Azercell «Kabinetim», что, в свою очередь, привело к улучшению пользовательского опыта. Наряду с полным доступом к управлению своим номером, абонентам была предоставлена возможность проводить операции с тарифом «İstəSən» и цифровой картой «akart». В результате проделанной работы количество абонентов, пользующихся мобильным приложением «Kabinetim», превысило 1 миллион.

Azercell, поддерживающий развитие бизнес-экосистемы в стране, в 2022 году продолжил оказание услуг своим корпоративным клиентам. В качестве предпочтительного делового партнера сегодня компания обслуживает более 20 тысяч юридических лиц. Отметим, что благодаря эксклюзивным услугам, которые предоставляет Azercell Biznes, число корпоративных пользователей интернета возросло на 31%, количество пользователей устройств, подключенных к Интернету вещей (IoT), увеличилось более чем на 30%, а количество активных пользователей превысило 500 тысяч.

Компания Azercell, построившая свою стратегию корпоративной социальной ответственности (КСО) на фундаментальных ценностях, продолжила свою деятельность в этом направлении и в прошлом году.

В 2022 году Azercell потратил 0,2 млн долларов США на свои проекты в этой области, достигнув показателя в 22,3 млн долларов США за 26 лет деятельности на рынке.

В 2022 году Azercell в рамках своей стратегии КСО продолжал реализацию проектов, связанных с цифровизацией и популяризацией богатого культурного наследия нашей страны и национальных ценностей.

В связи с распоряжением Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2022 года «Годом города Шуша», компания «Azercell Telecom» представила местной и международной общественности сборник произведений «Слушай голос Карабаха», относящихся к культурному наследию Шуши, в виде аудиокниг, аудиоспектаклей, комиксов, мультфильмов, подкастов и видеороликов.

Посредством служб «Детской горячей линии Азербайджана», поддерживаемой Azercell с 2010 года и «Женской горячей линии», созданной по инициативе и при поддержке Azercell, в прошлом году было обработано в общей сложности более 7 тысяч обращений.

При содействии ООО «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства науки и образования Азербайджанской Республики, школьники, проходящие подготовку к участию в международных олимпиадах по информатике, неоднократно успешно представляли нашу страну на престижных олимпиадах знаний. В общей сложности в течение прошлого года они завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей, а также 3 поощрительные награды. Также вернулись на родину с победой и наши соотечественницы - азербайджанские школьницы, впервые принявшие участие в «EGOI 2022» - Европейской Олимпиаде по Информатике для Девушек при поддержке Azercell.

Azercell поддержал организацию и проведение профессионального обучения ветеранов Отечественной войны и детей шехидов. Проекты, созданные в рамках инициатив «YouthCan!» и «Her Improvement», продолжили свою деятельность благодаря грантам, полученным от компании.

В 2022 году при генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom» прошел 5-й «Бакинский марафон», занимающий важное место в спортивном календаре нашей страны, а также впервые в Баку был проведен Фестиваль Авиации, Космоса и Технологий «Teknofest Azerbaijan».

Компания Azercell, придающая особое значение развитию образования, подготовке высококвалифицированных кадров и формированию человеческого капитала в нашей стране, в 2022 году потратила на развитие человеческих ресурсов 0,9 млн долларов США, а за 26 лет деятельности компании эта сумма составила 27,7 млн долларов США.

В течение 2022 года 6 бизнес-школами и тренерами Azercell Академии было проведено 281 выездных тренингов для различных учреждений и компаний, действующих в стране. Для сотрудников Azercell было организовано 60 тренингов. Обучение в общей сложности прошло 1686 человек.

Azercell также продолжил реализацию программ Студенческой Стипендии и Студенческой Стажировки, способствуя повышению квалификации студентов, отличающихся своими знаниями. 25 молодых людей, обучающихся в различных вузах страны, стали участниками программы Студенческой Стипендии от Azercell.

В 2022 году действующая при компании инициативная группа «Волонтеры Azercell» и Мобильная Абонентская Служба Azercell посетили Пансионат для инвалидов войны и труда, и «Протезно-ортопедический восстановительный центр», где оказали услуги находящимся там абонентам. Также мобильный оператор обеспечил Учреждение социального обслуживания пожилых людей, расположенное в поселке Бильгя, высокоскоростным доступом в интернет и оснастил учреждение необходимыми мобильными устройствами.

Придерживаясь своих традиций, «Волонтеры Azercell» посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи и детей в «Детских Деревнях SOS», порадовав их подарками в честь праздника Новруз и Нового года.

В 2022 году компания Azercell в очередной раз получила сертификат соответствия стандарту ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» и сертификат ISO/IEC 27001 на соответствие международному стандарту «Информационной безопасности».

Azercell был удостоен премии «Звездный партнер» Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики. В 2022 году кампании Azercell завоевали награды в 9 номинациях на конкурсе «Felis Azerbaijan», в котором Азербайджан впервые принимал участие.

Лидер рынка мобильной связи Азербайджана и выбор более 5 миллионов абонентов «Azercell Telecom» на протяжении более 26 лет обеспечивает своих абонентов качественным сервисом и бесперебойной связью. Наряду с этим, компания старается сделать более доступными для своих абонентов широкие возможности глобальной интеграции. Мобильный оператор и впредь продолжит свою ответственную деятельность по обеспечению традиционных телекоммуникационных услуг и внедрению инноваций мирового рынка мобильной связи в стране.