98% абонентов «Nar» остались довольны качеством обслуживания

БАКУ/Trend/ - Мобильный оператор «Nar» обьявил показатели удовлетворенности клиентов услугами, которые он предоставлял в течение прошлого года. В 2022 году «Nar», которому удалось сохранить превосходное качество обслуживания своих клиентов, завоевал одобрение подавляющего большинства своих абонентов.

В 2022 году 98,6% посетивших центры «Nar» по различными вопросам были удовлетворены предоставленными услугами. Согласно прошлогоднему отчету около 2 миллионов абонентов обратились в Колл-центр 777 и приложения Nar+ с различными запросами. 89% абонентов обратившихся в Колл-центр и 87% пользователей приложения Nar+ остались довольны предоставленными услугами.

«Nar», который позволяет своим абонентам отправлять запросы через социальные сети, ответил на более чем 16 тысяч запросов абонентов на социальных платформах. На входящие запросы отвечали в среднем в течение 5 минут. Большинство запросов касались тарифов, интернет-пакетов и операций, связанных с номером.

В 2023 году мобильный оператор продолжает обновлять свои центры обслуживания клиентов, чтобы повысить уровень предоставляемого сервиса. Кроме того, улучшение приложения Nar+, которое обеспечивает удобство самообслуживания для абонентов, является одной из основных целей, поставленных на этот год.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.