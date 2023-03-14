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“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)

ИКТ Материалы 14 марта 2023 17:29 (UTC +04:00)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)

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11 марта 2023 года в Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс “Разные личности” для людей, нуждающихся в особой заботе. Основная цель Конгресса – поддержать развитие инклюзивного общества, сосредоточив внимание общественности на детях и взрослых с особыми потребностями.

Согласно повестке дня на Конгрессе выступили известные местные и ведущие зарубежные спикеры из различных областей. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar”, также поделился своим опытом успешных социальных проектов, реализованных мобильным оператором, и сказал: Будучи “Nar”, мы продолжаем реализовывать проекты, направленные на поддержку уязвимых слоев общества, пытаемся поддержать интеграцию людей с нарушениями слуха и обеспечить им финансовую свободу благодаря таким проектам как - “Школа обучения” и “Язык жестов”. Мобильный оператор уже внес положительные изменения в жизнь многих людей благодаря различным социальным проектам, направленных на людей с ограниченными физическими возможностями.

Ознакомиться с проектами, реализуемыми “Nar” для людей с нарушениями слуха и речи в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности можно здесь.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.

“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
“Nar” поделился опытом реализации социальных проектов на Конгрессе “Разные личности” (ФОТО)
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