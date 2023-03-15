Служба поддержки "Nar" теперь в KOBIA

“Nar” запустил новый пункт обслуживания клиентов в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA). Люди, желающие заниматься малым и средним бизнесом, могут присоединиться к услуге “ASAN Imza”, обратившись в пункт обслуживания клиентов “Nar” в здании агентства.

Новый пункт обслуживания открыт для всех клиентов “Nar”. Так же, как и в центрах “Nar”, пункт обслуживания, работающий в KOBIA, фиксирует каждое обращение клиента и выполняет абонентские операции, а также предоставляет информацию о доступных услугах.

Пункт обслуживания расположен в здании KOBIA, по адресу - Наримановский район, пр. Академика Зия Буньядова 38С, кв. 1969. Время работы с 9:00 до 18:00 в будние дни в соответствии с графиком работы KOBIA. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Выходные – нерабочие дни.

В соответствии с клиентоориентированной политикой, “Nar” продолжает увеличивать количество Центров обслуживания клиентов, отвечающих самым современным стандартам, чтобы сделать общение удобным и доступным для своих абонентов. Чтобы узнать местонахождение ближайшего Центра обслуживания клиентов “Nar”, вы можете зайти на сайт nar.az/maps, позвонить в Колл-центр 777 или написать на страницы “Nar” в социальных сетях.

“Nar” предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. “Nar” является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, “Nar” предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.