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Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)

ИКТ Материалы 17 марта 2023 16:18 (UTC +04:00)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)

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В конкурсе, организованном Азербайджано-французским университетом при поддержке Azercell, приняли участие около 400 студентов

15 марта на церемонии награждения, состоявшейся в Азербайджано-Французском университете (UFAZ), были объявлены итоги конкурса, охватившего такие области, как коммуникации, инновации и технологи. Возможность соревноваться в финальном туре хакатона, на участие в котором подали заявки около 400 студентов из 17 вузов страны, получило всего 30 команд.

На протяжении всего конкурса участников сопровождала группа менторов, состоящая из экспертов Azercell и UFAZ, которая делилась с ними профессиональными советами. В течение 48 часов команды работали над задачами по программированию, охватывающими такие темы, как «Решение для корпоративного рынка», «Решение для управления расходами», «Решение для геймификации», «Решение для рынка цифровых активов» и «Решение по продаже талантов».

По итогам совещания жюри 1-е место было присуждено команде «3leet», 2-е место - команде «Perihelion», а 3-е место - команде «Optimum». Следует отметить, что оценка команд осуществлялась на основе их технических и бизнес-презентаций. Победители были награждены денежными призами в размере 3000, 2000 и 1000 манатов, соответственно, а также специальными подарками от Azercell.

Компания Azercell, которая уделяет особое внимание поддержке процессов развития нового поколения ИКТ-специалистов в Азербайджане в рамках своей политики корпоративной социальной ответственности, поздравляет победителей конкурса и желает им дальнейших успехов!

Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
Награждены победители хакатона «Кодируем для будущего» (ФОТО)
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