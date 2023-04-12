На Международный конгресс астронавтики в Баку представлено рекордное количество научных статей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На предстоящий Международный конгресс астронавтики в Баку учеными и исследователями из 95 стран представлены 3 532 научные статьи.

Как передает в среду Trend, об этом сказал заместитель председателя ОАО «Азеркосмос» Дунай Бадирханов в ходе медиа-брифинга, посвященного Международному конгрессу астронавтики.

"Азербайджан также представил рекордное количество научных статей - 214. Наша страна входит в пятерку стран, представивших наибольшее количество научных статей, после США, Италии, Индии и Китая», - сказал он.

Дунай Бадирханов добавил, что на конгрессе ожидается участие высококвалифицированных специалистов из более чем 75 стран мира.

По его словам, задачами Международного конгресса астронавтики является создание площадки для налаживания международного сотрудничества в космической сфере, обмен опытом и знаний, демонстрация различных новинок и повышение интереса молодежи к космической сфере.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".

Напомним, что ОАО "Азеркосмос" принадлежат два спутника связи – Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky. По итогам 2022 года доходы акционерного общества от продажи спутниковых и телекоммуникационных услуг составили 26,6 миллиона долларов.