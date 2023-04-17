Азербайджан улучшил свои позиции рейтинге ВБ по цифровизации госуправления

БАКУ /Trend/ - Азербайджан улучшил свои позиции в "индексе цифровой зрелости" (GovTech Maturity Index/GTMI) Всемирного банка, передает Trend в понедельник со ссылкой на данные ВБ.

Так, в то время как в рейтинге 2020 года Азербайджан входил в группу B, в обновленном индексе страна переведена в группу A, которая включает в себя страны с самым высоким уровнем цифровизации госуправления. Стоит отметить, что Азербайджан - единственная среди стран Южного Кавказа, попавшая в группу A.

"Индекс цифровой зрелости" в Азербайджане составил 0.775 балла против 0.604 балла в рейтинге 2020 года.

Как говорится в материалах ВБ, портал онлайн-услуг Азербайджана (e-gov) обеспечивает многоканальный доступ к 455 в основном транзакционным онлайн-сервисам. Для входа можно использовать электронную подпись или мобильный ID (ASAN Imza). Количество людей, зарегистрированных в «ASAN Login» в 2022 году превысило 2,5 миллиона человек.

«Несколько других порталов интегрированных услуг были запущены соответствующими министерствами. Налоговый онлайн-портал поддерживает регистрацию, электронную подачу и платежи. Портал электронных платежей можно использовать для банковских переводов, кредитных карт или мобильных платежей. Портал электронной таможни предоставляет доступ к 19 транзакционным услугам, а статистика о доступных услугах обновляется ежедневно. Электронный социальный портал и мобильное приложение были наиболее часто используемыми каналами предоставления услуг (9,7 миллиона запросов на услуги в 2022 году), обеспечивающими доступ к услугам социального страхования, пенсионного обеспечения и поиска работы», - говорится в данных ВБ.