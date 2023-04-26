В I кв. 2023 г. в Азербайджане заблокированы 15 фишинг-сайтов

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2023 года в сети «Azstatenet» было выявлено 148,13 миллиона вредоносных ссылок.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в среду представитель Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Азер Ахадов в ходе мероприятия на тему «Киберпреступность в Азербайджане и барометры кибербезопасности».

По его словам, 906,6 тысячи вредоносных ссылок были заблокированы средствами централизованной антивирусной системы, 29,7 тысячи ссылок содержали зараженные документы.

Также в январе-марте через централизованную почтовую систему, созданную для госорганов, было обработано порядка восьми миллионов электронных писем, из них свыше 6,9 миллиона были доставлены адресатам, а остальные были заблокированы из-за вредоносных ссылок, сказал он.

Ахадов также сообщил, что в первом квартале было заблокировано 15 фишинг-сайтов.

«Эти сайты являлись клонами сайтов различных организаций, и с их помощью планировалось осуществление мошеннических действий. В аналогичном периоде прошлого года число заблокированных фишинг-сайтов составило 48, в нынешнем - 15», - добавил он.

Это говорит о том, что мы своевременно реагируем на инциденты и предотвращаем их, сказал Ахадов.