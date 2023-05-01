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«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)

ИКТ Материалы 1 мая 2023 17:39 (UTC +04:00)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)

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«Nar» принял участие в 11-й выставке карьеры, организованной в Университете ADA. Главная цель выставки, ставшей уже традиционной, – собрать вместе студентов и выпускников и поддержать их в установлении профессиональных отношений с работодателями, а также облегчить работодателям поиск квалифицированных кадров.

Во время карьерной ярмарки около 1500 студентов и выпускников ADA узнали о различных карьерных возможностях, предлагаемых компаниями и учреждениями. Отдел кадров «Nar», в свою очередь, проинформировал будущих специалистов о реальных требованиях к их профессиям в рабочей среде. Также сотрудники компании поддержали молодых людей, желающих продолжить карьеру в сфере телекоммуникаций, проинформировав их об актуальных вакансиях. Вопросы студентов, желающих воспользоваться стипендиальной программой и программой опыта мобильного оператора были также отвечены.

Следует отметить, что поддержка развития образования является одним из основных направлений общественной деятельности «Nar». Здесь вы можете ознакомиться с масштабными проектами мобильного оператора в этой сфере.

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
«Nar» продолжает создавать новые рабочие места для молодежи (ФОТО)
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