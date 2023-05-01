«На пути к устойчивому будущему» — Samsung Electronics провела кампанию по посадке деревьев (ФОТО)

Компания Samsung Electronics совместно с Care Group провела акцию по посадке деревьев под названием «Навстречу устойчивому будущему». В соответствии с глобальной стратегией защиты природы, официальное представительство Samsung Electronics в Азербайджане также внесло свой вклад в мероприятия в рамках кампании.

Сотрудники компании посадили 100 деревьев в специальной зоне озеленения в бакинском поселке Мушфигабад. Конечно, при выборе деревьев были использованы эндемичные растения, такие как оливковое дерево и ель.

Согласно стратегии «Everyday Sustainability» компании Samsung Electronics, «зеленые» технологии играют решающую роль не только в организации безвредности производственного процесса, но и в определении состава продукции, в целях предотвращения глобального изменения климата и защиты природы.

Благодаря этой акции Samsung и ее сотрудники продемонстрировали, что они придают большое значение экологическим ценностям в том числе в своей повседневной жизни.

Основной целью стратегии Samsung по защите окружающей среды является поддержка глобальных инициатив по построению здорового и светлого будущего для людей с учетом ресурсов планеты. Но свою приверженность планете компания видит не только в поддержке экологизации. Наоборот, видит пользу в использовании существующих отходов, переработке и безотходном производстве.

В настоящее время Samsung учитывает потребности и угрозы планете в течение всего цикла для всех устройств от проектирования до производства. Например, последовательно исключаются все элементы, требующие использования дополнительных ресурсов при проектировании. Кроме того, устройства все чаще используются при производстве выброшенного пластика, включая переработанный материал из рыболовных сетей и пластиковых бутылок, выброшенных в океан, а также остаточный алюминий от производственного процесса, чтобы устройство не наносило вреда окружающей среде, флоре и фауне после окончания срока использования.

Начиная с 2018 года Samsung также начала использовать высококачественную переработанную бумагу в дизайне упаковки, сократив использование пластика и количество элементов упаковки. Цель компании — создавать бумагу из собственной целлюлозы, а также продвигать свои экодизайны.

Для Samsung основная логика стратегии «Повседневная устойчивость» заключается в правильном оценивании даже маленьких шагов в указанном направлении. По мнению авторов, если каждый сделает хотя бы один шаг к устойчивости планеты, можно добиться больших и серьезных изменений.

В то же время компания стремится внедрять инновации, ориентированные на ресурсы планеты, используя отходные материалы, давая им вторую жизнь и предоставляя пользователям верные ценности.