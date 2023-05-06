На освобожденных территориях Азербайджана реализуются проекты в сфере мобильной связи и коммуникаций - Рашад Набиев

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся работы по реализации проектов в сфере мобильной связи и коммуникаций.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции на тему "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство Азербайджана: история и настоящее социально-экономического перехода".

По его словам, министерство привержено достижению поставленных целей по обеспечению всех районов, включая самые отдаленные, высокоскоростным интернетом до конца 2024 года.

«Мы также привержены формированию технологически грамотного общества», - сказал Набиев.

Говоря о проведении Международного космического конгресса в "Год Гейдара Алиева", он отметил, что это является значимым событием для страны. Великий лидер Гейдар Алиев заложил основы развития сектора информации и технологий в Азербайджане, подчеркнул министр.

«В 2013 году с запуском первого телекоммуникационного спутника Азербайджан стал космической страной», - сказал он.