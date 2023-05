AnchorВ Баку в пятый раз пройдет конгресс “SHE”

SHE Congress, одно из крупнейших в регионе мероприятий, посвященных женскому лидерству, пройдет 17 мая 2023 года в отеле JW Marriott Absheron Baku.

С момента запуска в 2017 году, миссия SHE (Smart, Happy, Equal) Congress – поддержка женщин в их личном и профессиональном развитии, а также продвижения гендерного равенства во всех жизненных сферах. Предоставляя платформу для нетворкинга, обучения и обмена опытом, SHE Congress стал ведущей силой в области женского лидерства в Азербайджане и регионе.

Своей целенаправленной системной поддержкой развития прав и возможностей для женщин и женского лидерства, SHE Congress делает существенный вклад в достижение Цели Устойчивого Развития (Sustainable Development Goals) №5 - гендерного равенства - и других ЦУР (SDGs), помогая миру стать более справедливым и устойчивым.

Конгресс этого года посвящен теме "ВЛАДЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ" ("OWN YOUR LIFE"). Интенсивная программа, направленная на мотивацию женщин реализовывать своей потенциал в полной мере, включает выступление выдающихся спикеров из разных индустрий и из различных стран, панельные дискуссии и, главное, общение друг с другом. Конресс SHE это всегда идеи, инструменты и ресурсы, которые помогают женщинам в образовании, развитии своего бизнеса, продвижении по карьерной лестнице и нахождении своего личного баланса.

Основатель SHE Congress, предприниматель Татьяна Микаилова отмечает: "Программы развития женского лидерства, которыми я занимаюсь более 11 лет, несут в себе основную идею того, что женщина должна иметь право выбора. Касательно любой сферы. Именно Азербайджан стал первой страной на мусульманского мира, которая предоставила женщинам право голоса в 1917 году. Полноценное участие женщин во всех сферах жизни - это не только вопрос социальной справедливости. Это необходимое условие для экономического роста и устойчивого развития страны и региона. Цель Конгресса SHE – показать женщинам возможности, которые дают образование на протяжении всей жизни и инвестиции в личностный рост и развитие."

SHE Congress гордится партнерством с организациями, которые поддерживают развитие женского лидерства. Благодаря им участие в мероприятии бесплатно, что дает возможность сделать знания более доступными. Многолетний партнер SHE Congress KOBİA (Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики) ясно демонстрирует важность женского предпринимательства для экономики. Платиновый партнер Yelo Bank демонстрирует поддержку со стороны финансового сектора, как и Mastercard. У Azercell есть программы поддержки девушкек и женщин, для SHE сотрудничество с ними прекрасная синергия усилий. Партнеры мероприятия Braun и Bosch – международные лидеры в области программ, направленных на поддержку гендерного равенства, для них партнерство с SHE Сongress – выражение поддержки женщинам Азербайджана и всего региона, Femmes Digitales помогают большому количеству женщин найти себя в технологических индустриях и точных науках, а Crimson Education с глубоким пониманием распространяют идею важности и ценности образования на любом этапе жизни.

Официальными медиа партнерами SHE Congress стали агенства “TREND”, “APA”, “REPORT”, “1NEWS”, “FINANCETIME”.

SHE Congress – это мероприятие для тех, верит в силу женского лидерства и обеспечивает поддержку эмансипации женщин для достижения глобальных позитивных изменений. Не упустите свой шанс стать частью ценного трансформационного опыта!

Регистрация открыта, количество мест ограничено.

Контакты для аккредитации СМИ:

[email protected]

[email protected]

+994 50 550 57 60