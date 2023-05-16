Индустрия производства извлечет прибыль в $4 трлн от использования 5G - вице-президент Nokia

БАКУ /Trend/ - 5G играет критически важную роль в области промышленности.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал вице-президент Nokia по Турции и Центральной Азии Деметрио Руссо в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

«Индустрия производства извлечет прибыль в 4 триллиона долларов от использования сети 5G. Более 70 процентов машин не подключены к интернету. Нам не хватает большого количества данных, чтобы сделать производство умным и автономным. Кроме того, для расширения бизнеса необходимы подключение к сети интернет, стабильная и высокая скорость, чтобы качественно управлять и анализировать данные», - сказал Руссо.

По его словам, Nokia является лидером в области 5G.

Руссо отметил, что Nokia первой запустила проекты в области 5G и работает над всеобщим подключением приложений к интернету.

"В Азербайджане и Центральной Азии мы оказываем помощь в развитии промышленной революции", - сказал он.