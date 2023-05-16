Необходимо автоматизировать процессы в сельском хозяйстве - Ниязи Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Использование большого количества данных в отрасли сельского хозяйства позволит ускорить развитие этого сектора.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал генеральный директор Agrodairy Ниязи Амирбеков в ходе мероприятия "GSMA Mobile 360 Eurasia 2023" в Баку.

По его словам, следующий этап развития сельхозсектора должен быть основан на искусственном интеллекте.

«Искусственный интеллект необходимо применять для быстрой и качественной обработки данных, а также принятия правильных решений. Необходимо также автоматизировать процессы сельского хозяйства и обеспечить интернет-соединение в производстве, чтобы добиться большей эффективности. Также считаю, что использование телекоммуникаций в секторе сельского позволит ускорить развитие отдаленных районов», - добавил Амирбеков.