Президент Azercell Зарина Зейналова рассказала о ключевой роли операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку впервые проходит мероприятие серии M360 международной Ассоциации GSM (GSMA). Ведущие эксперты, представители регулирующих органов, высшие руководители операторов мобильной связи и IT-корпораций со всего региона собрались в Баку для участия на международной конференции, организованной GSMA в партнерстве с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики 16-17 мая.

На открытии конференции приняли участие министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, президент ООО «Azercell Telekom» Зарина Зейналова, генеральный директор GSMA Матс Гранрид и другие высокопоставленные лица. На первой сессии, посвященной теме цифровой устойчивости как залога будущего процветания, участники обсудили важную роль инноваций в достижении прогресса и влияние технологий на общество в целом.

В своем выступлении президент ООО «Azercell Telekom» Зарина Зейналова подчеркнула важную роль операторов мобильной связи в обеспечении цифровой устойчивости: «Будучи крупнейшим провайдером мобильной связи и коммуникационных услуг в стране мы являемся одним из ключевых игроков сложной цифровой экосистемы. Находясь на передовых рубежах происходящих событий, мы имеем уникальное представление о перспективных преимуществах и множественных вызовах, сопряженных с динамично меняющимся технологическим ландшафтом”.

Международная конференция GSMA M360 EURASIA 2023, организованная в Азербайджане при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве компании Azercell, охватывает различные темы вокруг ключевых отраслевых тенденций, включая технологии нового поколения, цифровизацию, искусственный интеллект и роль цифровых сервисов. Известные глобальные и региональные эксперты в области телекоммуникаций, прибывшие в Баку для участия в двухдневной конференции, обмениваются мнениями по вопросам защиты стратегически важной инфраструктуры и обсуждают возможности инвестирования в будущий рост мобильных телекоммуникаций.