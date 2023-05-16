Свыше 30% абонентов Kcell в Казахстане используют сеть 5G

БАКУ /Trend/ - Свыше 30 процентов абонентов Kcell в Казахстане используют сеть 5G.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал директор департамента стратегического развития Kcell Айбек Нуркадыр в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

По его словам, Kcell продолжает работать над расширением числа пользователей 5G.

«Скорость 5G значительно выше других стандартов, мы получили эти диапазоны относительно недавно и, считаю, что мы добились больших успехов в этом направлении. Также важно подчеркнуть, что мы, развивая новый стандарт сети, продолжаем улучшать и сеть 4G. Сегодня основная часть наших абонентов пользуется именно этой сетью и мы продолжим удовлетворять их потребности, а также удовлетворять потребности в соответствии с современными реалиями и вызовами», - добавил он.