В Баку при поддержке Azercell прошел 5-й «Конгресс SHE» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 5-й «Конгресс SHE» собрал вокруг себя более 500 деловых женщин страны и региона. Мероприятие, главным партнером которого выступил лидирующий оператор мобильной связи страны «Azercell Telecom», запомнилось интересными выступлениями, панельными дискуссиями, динамичными сессиями и семинарами.

Конгресс, прошедший под лозунгом «ВЛАДЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» («OWN YOUR LIFE»), был направлен на развитие женского лидерства и профессиональных навыков участников, а также предоставил им уникальную возможность для общения и обмена опытом.

Компанию Azercell на мероприятии представили Директор департамента Корпоративных Коммуникаций Сона Аббасова и Директор департамента Законодательства, Этики и Комплаенса Azercell Ширин Алиева.

Поделившаяся в рамках мероприятия своей историей успеха, Ширин Алиева сумела вдохновить участников мероприятия собственным примером. Ш. Алиева отметила значимость благоприятных условий, созданных в Азербайджане для продвижения женщин на протяжении своей 19-летней карьеры. В своем выступлении она подчеркнула, что сегодня в Азербайджане для женщин представлено множество возможностей, позволяющих им активно участвовать в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

Выступление Директора департамента Корпоративных Коммуникаций Соны Аббасовой также привлекло внимание участников мероприятия. С. Аббасова рассказала о многочисленных программах, реализуемых Azercell в рамках стратегии по корпоративной социальной ответственности, а затем пригласила на сцену Гюльшан Ахундову, руководителя «Женской горячей линии», созданной по инициативе и при поддержке Azercell. На сессии, прошедшей в формате панельной дискуссии, была представлена подробная информация о работе горячей линии, были затронуты основные темы обращений в службу, проблемы и трудности, с которыми сталкиваются женщины в обществе. Спикеры призвали всех женщин, нуждающихся в поддержке, обращаться в службу по короткому номеру 116111.

Следует отметить, что выделивший более 22 миллионов долларов США на реализацию социальных проектов, Azercell всегда уделяет особое внимание защите прав женщин и их всестороннему развитию. Компания реализует многочисленные программы, направленные на адаптацию женщин в обществе, повышение уровня их образования, знаний и навыков в различных областях, а также на реализацию карьерного роста.