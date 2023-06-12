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Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)

ИКТ Материалы 12 июня 2023 17:01 (UTC +04:00)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - При поддержке Bakcell, состоялась международная велогонка «Дорогая Шуша». В турнире, посвященному 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, приняли участие более 100 спортсменов из 14 стран мира.

Велогонка, ставшая настоящим праздником скорости, была организована совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Федерацией велоспорта Азербайджана.

Отметим, что международная велогонка «Дорогая Шуша» стартовала 7 июня в Баку и завершилась 11 июня в Шуше.

Bakcell проводит широкомасштабную компанию под девизом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell». Напомним, что компания является частью NEQSOL Holding.

Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
Названы самые быстрые велогонщики турнира, проведенного при поддержке Bakcell (ФОТО)
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