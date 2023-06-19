Почему некоторые домохозяйки не доверяют готовку микроволновой печи?

Samsung Electronics решил все проблемы разом

2. Компания отвечает на самые каверзные вопросы, потому что готовка в микроволновых печах Samsung гораздо проще, удобней и вкусней.

3. Некоторые думают, что она подходит только для разогрева или разморозки. Есть и такие, кто просто боится в силу каких-то стереотипов.

4. Чтобы развеять все мифы о данном продукте, постараемся объяснить, как правильно обращаться с данным оборудованием, и по ходу распишем его преимущества. Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить вкусные блюда с использованием микроволновой печи. Во-первых, следует правильно использовать ее мощность. При выборе мощности учитывайте тип продукта и время приготовления. Более мощные уровни лучше подходят для быстрого нагрева, тогда как более низкие мощности могут быть использованы для более длительного приготовления и размораживания.

5. Используйте подходящую посуду: она не должна содержать металлических элементов. Подойдут керамические, стеклянные или пластиковые (из пищевого пластика) контейнеры. Это поможет равномерно распределить тепло и предотвратить повреждение печи.

6. В свою очередь, равномерное размещение продуктов в посуде, обеспечит равномерный нагрев. Если готовите из нескольких ингредиентов, убедитесь, что они расположены в одном слое и имеют достаточное пространство между ними для циркуляции микроволн. Данная особенность микроволновых печей, помогает избежать ситуаций, когда одна часть пищи пережаривается, а другая остается недоготовленной.

7. Не забывайте, что микроволновые печи Samsung обладают способностью быстро и притом равномерно нагревать пищу. Это происходит за счет того, что микроволны непосредственно проникают внутрь продукта и начинают нагревать его сразу, минуя процесс предварительного прогрева. В результате пища готовится гораздо быстрее по сравнению с традиционными печами. В то же время, благодаря быстрому нагреву, минимальным временным потерям и меньшему количеству жидкости, которую нужно добавлять, микроволновые печи помогают сохранить витамины, минералы и другие питательные вещества в пище. Этому способствует тройная система нагрева TRIO, использующая три нагревательных элемента: керамический и кварцевый верхние грили, а также конвекционный нагреватель.

8. Инфракрасные волны, излучаемые керамическим грилем Samsung, быстро и глубоко проникают в пищу, воздействуя непосредственно на продукт и не рассеивая тепло в окружающую среду. Пища равномерно прогревается и готовится, сохраняя сочность. Кварцевый гриль представляет собой трубку из кварцевого стекла, внутри которого помещена спираль нагрева (в развернутом состоянии длиной около 20м!). Благодаря такому строению керамический гриль значительно быстрее нагревает поверхность продукта, воздействуя на него теплом. В результате – более вкусная пища с поджаристой корочкой за счет привычного нам приготовления с использованием жара. Crusty cook (Здоровая корочка) является одной из особенностей микроволновок Samsung.

9. В микроволновках Samsung используется биокерамика – запатентованная технология, разработанная компанией, которая призвана улучшить процесс приготовления пищи и повысить энергоэффективность. Bio Ceramic – это высококачественный материал, изготовленный из природных минералов, которые комбинируются и обрабатываются для создания керамического покрытия внутри полости микроволновой печи. Покрытие Bio Ceramic помогает равномерно распределять тепло по всей полости микроволновой печи, обеспечивая равномерное приготовление пищи. Эта функция снижает вероятность появления холодных пятен или неравномерно прожаренных участков на ваших блюдах. Также биокерамика известна своей способностью поглощать и удерживать тепло более эффективно по сравнению с традиционными материалами для микроволновых печей. Повышенная тепловая эффективность позволяет микроволновой печи потреблять меньше энергии при приготовлении пищи, что со временем приводит к экономии электроэнергии. Покрытие разработано как прочное и устойчивое к царапинам, пятнам и обесцвечиванию. Его также легко чистить, поскольку гладкая поверхность предотвращает прилипание частиц пищи к внутренним стенкам.

10. А конвекционный нагреватель – это ТЭН за задней стенкой печи, обдуваемый вентилятором, распределяющим тепловые потоки по всему объему печи. Благодаря конвектору создаются условия, аналогичный режимам духового шкафа, что позволяет равномерно пропекать блюда по всему объему.

11. Кстати, благодаря быстрому нагреву и ускоренному процессу приготовления, микроволновые печи позволяют сэкономить время и энергию. Они требуют меньше времени для разогрева и готовки пищи, чем традиционные печи или плиты. Это позволяет избежать формирования характерной душной и жаркой кухонной атмосферы, причем даже если вы будете открывать дверцу, перемешивать, добавлять ингредиенты, проверять готовность, т.е. практически вся электроэнергия идет на приготовление пищи, а не нагревание воздуха на кухне.

12. Если же вы любитель диетических блюд, то на такой случай во многих микроволновках Samsung предусмотрены специальные программы или настройки приготовления на пару – Healthy steam. Некоторые из них могут поставляться с аксессуарами для приготовления на пару, такими как лотки для приготовления на пару или паровые корзины. Samsung также оснащает некоторые модели сенсорной технологией, которая позволяет автоматически определять уровень влажности готовящихся продуктов. Эта функция помогает предотвратить пережаривание и обеспечивает идеальное приготовление пищи на пару.

13. Учитывая особенности местной кухни, следует упомянуть мясные блюда. Если готовите большие куски мяса, в том числе и другие продукты, рекомендуется время от времени поворачивать их или перемешивать, так же, как и на обычной сковороде. Также используйте покрывало или пленку, для предотвращения пересыхания продуктов. Это поможет удержать влагу и сохранить сочность и нежность блюда.

14. И самое главное, микроволновые печи обычно обладают различными функциями, такими как программы автоматического приготовления, размораживания и подогрева, которые делают их удобными в использовании. Они также обычно имеют панели управления с предустановленными настройками, что упрощает процесс готовки.

15. Микроволновые печи Samsung проходят тщательное тестирование на соответствие международным стандартам и нормам безопасности. Эти стандарты включают ограничения на количество излучения, которое может выходить из печи во время работы. Придерживаясь этих стандартов, компания Samsung гарантирует, что излучение ее продукции не превышает допустимого уровня. В конструкции микроволновых печей Samsung используются экранирующие материалы, которые сдерживают и минимизируют излучение в рабочей камере. Эти материалы, такие как металл и специализированные пластмассы, специально подбираются с учетом их способности блокировать излучение микроволн.

16. Микроволновые печи Samsung также оснащены встроенными механизмами безопасности для обнаружения и предотвращения возможных утечек микроволн. Эти механизмы включают датчики и переключатели, которые автоматически отключают печь при обнаружении ненормального уровня излучения или неисправности дверцы.

17. Ну и конечно же, об очистке. Благодаря технологии Aqua Clean и керамическому покрытию, вам больше не нужно часами чистить духовку, на которой всегда остается жаровой налет. С микроволновкой Samsung больше не будет почерневших противней и стенок. Потому что, микроволны разогревают не само оборудование, а только ваши блюда.

Приятного аппетита.