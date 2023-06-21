Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. ИКТ

Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)

ИКТ Материалы 21 июня 2023 16:40 (UTC +04:00)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)

Читайте Trend в

Nar продолжает прививать здоровый образ жизни среди подростков посредством тренировок по боксу. Опираясь на успех проекта в предыдущие годы, Nar на этот раз предоставил возможность 25 подросткам принять участие в тренировке, снабдив их всем необходимым боксерским снаряжением для профессиональных тренировок.

В рамках сотрудничества с «Baku Fight Lab», тренеры чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр будут обучать этих молодых людей из детских домов и малообеспеченных семей. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, отметил, что благодаря этим тренировкам им предоставляется бесценный шанс построить успешную карьеру в профессиональном боксе: «Вкладывая средства в физическое благополучие подростков, мы как Nar, стремимся привить дисциплину, настойчивость и стойкость, которые выходят за рамки боксерского ринга и оказывают положительное влияние на их жизнь, и надеемся, что в будущем увидим этих молодых людей чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр».

Nar, как социально ответственная компания, обращяя внимание на детей из детских домов и малообеспеченных семей, создает им широкие возможности для ведения здорового образа жизни. Ознакомиться с другими социальными проектами, реализуемыми оператором мобильной связи, можно на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости