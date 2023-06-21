Nar поддерживает тренировки по боксу для здорового образа жизни подростков (ФОТО)

Nar продолжает прививать здоровый образ жизни среди подростков посредством тренировок по боксу. Опираясь на успех проекта в предыдущие годы, Nar на этот раз предоставил возможность 25 подросткам принять участие в тренировке, снабдив их всем необходимым боксерским снаряжением для профессиональных тренировок.

В рамках сотрудничества с «Baku Fight Lab», тренеры чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр будут обучать этих молодых людей из детских домов и малообеспеченных семей. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью Nar, отметил, что благодаря этим тренировкам им предоставляется бесценный шанс построить успешную карьеру в профессиональном боксе: «Вкладывая средства в физическое благополучие подростков, мы как Nar, стремимся привить дисциплину, настойчивость и стойкость, которые выходят за рамки боксерского ринга и оказывают положительное влияние на их жизнь, и надеемся, что в будущем увидим этих молодых людей чемпионами мира, Европы и Олимпийских игр».

Nar, как социально ответственная компания, обращяя внимание на детей из детских домов и малообеспеченных семей, создает им широкие возможности для ведения здорового образа жизни. Ознакомиться с другими социальными проектами, реализуемыми оператором мобильной связи, можно на сайте nar.az/projects.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.