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TikTok удалила более 390 тыс. видеороликов из Азербайджана

ИКТ Материалы 5 июля 2023 18:33 (UTC +04:00)
TikTok удалила более 390 тыс. видеороликов из Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года социальная медиа-платформа TikTok удалила 390 223 видеоролика из Азербайджана по причине нарушения правил сообщества.

Как сообщает в среду Trend, 95,2 процента из общего количества удаленных видеороликов были удалены платформой проактивно, а 80,1 процента - в течение первых 24 часов с момента публикации.

В целом 91 003 510 видеороликов были удалены TikTok во всем мире по причине нарушения правил сообщества.

Примерно 96,7 процента удаленных видео были удалены проактивно, а 89,9 процента - в течение 24 часов после публикации.

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