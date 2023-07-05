TikTok удалила более 390 тыс. видеороликов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В первом квартале этого года социальная медиа-платформа TikTok удалила 390 223 видеоролика из Азербайджана по причине нарушения правил сообщества.

Как сообщает в среду Trend, 95,2 процента из общего количества удаленных видеороликов были удалены платформой проактивно, а 80,1 процента - в течение первых 24 часов с момента публикации.

В целом 91 003 510 видеороликов были удалены TikTok во всем мире по причине нарушения правил сообщества.

Примерно 96,7 процента удаленных видео были удалены проактивно, а 89,9 процента - в течение 24 часов после публикации.