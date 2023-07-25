Доходы ООО «Азерпочт» увеличились по итогам первого полугодия

БАКУ /Trend/ - Доходы ООО «Азерпочт» по итогам января-июня 2023 год составили 33 миллиона манатов, что на три процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов в ходе мероприятия, посвященного итогам первого полугодия 2023 года.

По его словам, по итогам первого полугодия текущего года чистая прибыль ООО составила 2,3 миллиона манатов.

«В этот период наши расходы составили 31 миллион манатов, что на 16 процентов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 55 процентов расходов (или увеличение расходов на заработную плату на 15 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) пришлись на расходы на заработную плату. Так, в начале 2023 года повышение минимальной заработной платы на 17 процентов (с 300 манатов до 350 манатов) привело к увеличению расходов», - отметил он.

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