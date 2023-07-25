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ООО «Азерпочт» запустит в Азербайджане свою сеть постаматов

ИКТ Материалы 25 июля 2023 11:07 (UTC +04:00)
ООО «Азерпочт» запустит в Азербайджане свою сеть постаматов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ООО «Азерпочт» запустит в Азербайджане свою сеть постаматов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник председатель правления ООО "Азерпочт" Афган Джалилов в ходе мероприятия, посвященного итогам первого полугодия 2023 года.

По его словам, по стране будут установлены специальные постаматы, откуда граждане смогут забирать свои посылки.

«Это очень удобно, потому что постаматы могут работать в режиме 24/7», - добавил он.

Отметим, что постаматы – это автоматизированный терминал по выдаче посылок, созданные как альтернативная доставка, с помощью которой можно самостоятельно забрать посылку или письмо без участия сотрудника почты.

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