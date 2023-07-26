Azercell Бизнес привносит современные технологии в сельскохозяйственный сектор страны (R)

БАКУ/Trend/ - Azercell Бизнес, способствующий развитию сельского хозяйства в стране с применением современных технологий, предлагает инновационное IoT-решение для ирригационных систем. Новое решение компании «Система контроля полива» позволяет дистанционно управлять процессом полива больших площадей в автоматическом режиме.

Агро-решение Azercell, помимо облегчения процесса полива земель, освободит предпринимателя от дополнительных затрат, позволит сэкономить рабочее время, автоматизировать процессы управления, увеличить производительность и, что самое главное, эффективно и целенаправленно контролировать использование водных ресурсов.

Новое решение Azercell, доступное как через веб-интерфейс, так и с помощью мобильного приложения, позволяет дистанционно управлять электропитанием, бесперебойной работой, запуском и остановкой устройств по расписанию, а также направлением полива. При этом приложение обеспечивает защиту основного кабеля управления системой полива и информирует пользователя о попытках внешнего вмешательства в систему.

Следует отметить, что инновационный сервис, представленный Azercell Бизнес, будет способствовать повышению уровня цифровизации сельского хозяйства в рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы. Это решение, впервые запущенное оператором на рынке мобильной связи страны, поддержит реализацию стратегии сразу в нескольких направлениях: обеспечение устойчивого роста и конкурентоспособности экономики, «Чистая окружающая среда» и «Страна зеленого роста».

Для получения подробной информации по решению «Система контроля полива» для ирригации обращайтесь https://www.azercell.com/ru/corporate/iot/suvarmaya-nezaret-sistemi.html